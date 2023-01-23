『70s vintage テーラードジャケット チェック柄【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 34分に出品され03月27日 03時 34分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 70年代頃のテーラードジャケットになります。



素材はおそらくポリエステルです。



年代故の派手な配色と、レイヤード出来る程良いサイズ感がグッドなアイテムです。



この年代の配色が良いジャケットはかなり少なくなってきているのではないでしょうか。



是非ご検討ください。



総丈…81cm

肩幅…46cm

身幅…48cm

袖丈…65cm



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アメカジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s



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テーラードジャケット チェック柄