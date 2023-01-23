『【美品】The North Face スノーウェア 上下 中綿インナー付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 04時 22分に出品され03月03日 04時 22分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【商品】

The North Face スノーウェア 上下 スキーウェア スノボーウェア 中綿インナー付き

HYVENT THEMOBALL



【カラー】

上衣〜ネイビー 紺

インナー〜ネイビー（内側 ネオングリーン）

下衣〜ブルー 青



【サイズ】

上衣タグ表記Mサイズ

着丈〜67センチ

未幅〜57センチ

肩幅〜50センチ

袖丈〜65センチ



インナー

着丈〜65センチ

未幅〜56センチ

肩幅〜50センチ

袖丈〜61センチ



下衣タグ

股下〜73センチ

総丈〜111センチ

ウエスト〜40センチ

すべて平置き採寸



【特徴】

フード取り外し可能

インナーダウン取り外し可能



※あくまで中古品ですのでご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス