『【DOMENICO+SAVIO】RIDERS JACKET【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 20時 28分に出品され04月30日 20時 28分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【DOMENICO+SAVIO(ドメニコアンドサビオ)】

RIDERS JACKET



COLOR：BLACK

FABRIC：GOAT LEATHER(ヤギ革)



【サイズ】38(M位)

【実寸(cm)】身幅:45cm,肩幅:38.5cm,袖丈:52cm,着丈:46.5cm

【素材】やぎ革、(身頃裏)綿80%、ポリエステル20%、(袖裏)ポリエステル100%

【コメント】型番:DSL21SBZ01

【その他詳細】

シーズン：秋冬

ポケット：あり 外ポケット:4

透け感：なし

裏地：あり

伸縮性：なし

光沢：あり

開閉：ダブルジップ



50000円くらいで店頭で購入しました。



ほぼ着用しておらず、まだレザーの香りがする美品です。購入直後に革が体質に合わず着れなくなってしまい、ずっと冷暗場所で保管していました。

ヤギ革なので柔らかく着心地が良いです。



革の香りがするため、苦手な方はご購入をお控え下さい。





毎シーズン大人気。コストパフォーマンス抜群の上質レザーヤギ革は本来、ライダースに使われるのは珍しい革。そんなヤギ革を日本の技術で2種類のなめし方でなめし、シープに近い柔らかい質感に。着やすさがあるとともに、シボと呼ばれる表面の模様はしっかりでるので、本格的な雰囲気をお楽しみいただけます。一見強めに見えますが、袖と丈はあえて少し短めにすることで、女性らしいシルエットにこだわりぬきました。長年着用いただくと経年変化があり、最初はこげ茶のような風合いから、徐々に深みのある黒に変化していきます。本格派のライダースを着たいけど、いかつくなりたくない、女性らしく着たい、そんな方に、コストパフォーマンスもぴったりのライダースジャケットです。





【DOMENICO+SAVIO(ドメニコアンドサビオ)】

着る人の時を共有し、その人のヴィンテージアイテムとなるようなクリエーションを目指すレザーのクオリティと加工間にこだわり、ハイクラスを追求。シンプルな中にもモードを感じるデザイン。一枚で存在感のあるスタイリングを演出。素材の特性を生かして生まれるデザイン。サイズ感やシルエット、着心地ともに洗練さを追求。



カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···本革

アウター形···ダブル

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

レザー素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ドメニコアンドサヴィオ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【DOMENICO+SAVIO】RIDERS

JACKET