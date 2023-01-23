『Nike Air More Uptempo ’96 Rough Green【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 22時 36分に出品され03月31日 22時 36分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号

2402acECIZ1/2



ご覧頂きありがとうございます！



当店は古着、シューズ類をメインで扱っております。

丁寧な商品管理と梱包をこころがけております。



高価な物が多いので、

『○○○○円で購入したいです』など、

価格相談お気軽にコメントください(*^_^*)

(希望価格の設定でのお値引は対応していません。)



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【詳細】



◆型番

DH8011-001



◆商品名



Nike Air More Uptempo ’96 "Rough Green



◆付属

箱無し





◆サイズ

27.5cm









◆カラー

ブラック×カーキ









◆コンディション

B

︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎☑︎かかと部分多少の型崩れありますが、

目立つほどの傷汚れなし





【A】美中古品

【B】使用感はあるが目立ったダメージや汚れが目立たない商品

【C】着用感があり若干の汚れやダメージがある商品

【D】汚れやダメージがみられる商品





※注意事項

古着になりますので商品状態について予めご考慮の上、ご不安な点があればコメントお願いします。



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#SUNNY古着

#SUNNYシューズ



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多数のブランドも取り扱っております。

THE NORTH FACE、Carhartt、NIKE、adidas、Champion、VANS、THRASHER、TOMMY HILFIGER、Columbia、Patagonia、HUF、ベンデイビス、L.LBEEN、RALPH LAUREN、Gap、PENDLETON、Levis、Lee、Timberland、BURBERRY、Paul Smithなど



キャラクターや

映画Tシャツなども取り扱ってます。



ディズニー、バットマン、スーパーマン、STARWARS、キャプテンアメリカ、ゴーストバスターズ、トムアンドジェリー、ガーフィールド、MUPPETSなど



★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

More

Uptempo

’96

Rough

Green