『【正規品】トムフォード ビューティ サンタルブラッシュ オード パルファム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 10時 16分に出品され03月04日 10時 16分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大人気

Tom Ford サンタル ブラッシュ 50mlです。



香水に詳しくセンスの良い方のYouTubeチャンネルを観て評価が高かったので購入したのですが、どうも自身には合わないように思いました為、新しいうちに出品することにいたしました。

香り自体はとても高級感があり素敵です。



トムフォード サンタルブラッシュ オード パルファム

定価 39,600円

購入時期 2024/7 百貨店購入品



サンタルブラッシュは50mLサイズのみです。



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国内正規品なので品質等ご安心いただけるかと思います。

当方、百貨店でも公式サイトでもトムフォードのフレグランスを何度も購入していますがこちらのように底面に白のシールの場合も後ろ側にゴールドのシールの場合もありました。

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※数プッシュのみの使用ですが人の手に渡ったものであることをご理解ください。

※箱無しとなります。（プチプチにお包しての梱包となります。）

※神経質な方はご遠慮ください。

※送料がかかります為、お値下げ不可とさせていただきます。

※その他プロフご確認を宜しくお願いいたします。



サンタルブラッシュ

オードパルファム

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50mL

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