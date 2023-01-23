『ワイルドシングス WILD THINGS BIG HAPPY JACKET M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 06時 19分に出品され05月03日 06時 19分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ワイルドシングス WILD THINGS ビッグハッピージャケット BIG HAPPY JACKET ビッグシルエット オーバーサイズ ダウンジャケット プリマロフト WT21207SN オリーブ カーキ



代表的モデルであるHAPPY JACKETをベースにしたビッグシルエットタイプです。

身幅を広く設定した、コンパクトな雰囲気のハッピージャケットとはまた違ったトレンド感を感じさせるシルエットです。

HAPPY JACKETと同様に中綿にはPRIMALOFTを搭載しており保温性も抜群です。



内側のポケットは 右側にメッシュポケット、左側に小物・スマホを収納できるよう部屋をわけたポケット、手袋などを入れられるジップ開閉のポケットが設けられており利便性もあります。

裾のドローコードを若干絞り、丸みを持たせたスタイリングが流行です。



定価：¥41,800



カラー：カーキ オリーブ



サイズ：M



大変使いやすいので2色買いしておりましたが、引越し費用が必要になり一着手放す事としました。



素人による確認となりますので、小さな傷など見落としがある可能性もございます。気になる点は事前にお問い合わせ頂けたらと思います。

あくまでも中古品である旨ご理解いただきご検討をお願い致します。



ご検討のほどよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ワイルドシングス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ワイルドシングス

WILD

THINGS

BIG

HAPPY

JACKET

M