『LONGCHAMP チェック柄 トートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 23時 02分に出品され03月14日 23時 02分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロンシャン エッセンシャル トートバッグ

ハンドドック 並行輸入品

LONGCHAMP 10090 HDP H89 A4対応





カジュアルな雰囲気あふれるチェック柄が印象的。逆台形フォルムに間口はスナップボタン式でさっと開き、中の荷物をスムーズに出し入れできます。肩に掛けやすい長めの持ち手もうれしいポイントです。



カラー

NAVY LAWN



サイズ

【A4収納可】

約横上部47cm/下部31cm×縦30.5cm×幅16cm

持ち手の長さ：約53cm(持ち手の幅：約1cm)、



重量：約850g



素材

コットン



品質

開閉種別：スナップ

内部様式：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、内仕切り無

外部様式：-

その他：底鋲無、キーフック無



大きめのサイズで、普段使いから旅行まで幅広く活躍します。



新品未使用ですが、並行輸入品個人保管のため神経質な方はお気をつけください



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LONGCHAMP

チェック柄

トートバッグ