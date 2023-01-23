『未使用級 ワコウ ショルダーバッグ レザー スマホショルダー ステッチ パープル【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 05時 03分に出品され04月24日 05時 03分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WAKO ワコウ 和光

スマホショルダー レザー ステッチ パープル



大きめのスマホも収納できるゆったりサイズ。

マチ付きのファスナーポケットが付いており、大きく開くのでカードや小銭が見やすく、出し入れもしやすいです。



■ 付属品/仕様

マチ付きファスナーポケット

カードスロット×2



■ サイズ

タテ 18.5cm

ヨコ 11.5cm

マチ 2cm（スマホ収納部分1cm）

ショルダー 126cm



■ 素材

レザー 本革

シボ ソフトタッチ



硬すぎず柔らかすぎず、ちょうど良い硬さのレザーなので、スムーズにスマホを出し入れできます。



■ 色／柄

パープル 紫



■ 状態

数mmのわずかなスレが1ヶ所あります（写真12枚目）。目立つ位置ではなく、よく見ないとわからない程度です。



スマホを入れて数回使用しただけで、ファスナーポケット部分は使用していません。ポケット内部のスウェードもふかふかのままです。あくまで中古品ですが、全体的に未使用級の状態です。



ミニショルダー ショルダーバッグ モバイルショルダー ショルダーウォレット

ファスナーポケット ジップポケット

希少モデル レア



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●購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

その他ネット購入

不要になった私物

など

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カラー···パープル

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ワコウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用級

ワコウ

ショルダーバッグ

レザー

スマホショルダー

ステッチ

パープル