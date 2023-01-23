『★スコッティキャメロン コンビ SCOTTYCAMERON！【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 11時 21分に出品され03月28日 11時 21分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用感がありますのでお安く出品します。

長さはシールがありませんので分かりませんが、グリップ先端からソール中央まて84.5cm程度です。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: スコッティ