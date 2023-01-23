『FRGMT ユニフォームエクスぺリメント バートル ファン付きベスト ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 07分に出品され03月14日 16時 07分に終了予定です。即決価格は22,908円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき誠にありがとうございます^ ^



写真7枚目以降が実物となります。

こちらの商品は超希少となりますので値引き交渉はご遠慮下さい。

また数回ですが着用したものとなりますので神経質な方・完璧なものをお求めの方はご購入をお控え下さい。



以上よろしくお願い致しますm(__)m





【ブランドとモデル】

フラグメント デザインの藤原ヒロシとソフ(SOPH.)の清永浩文が手掛けるユニフォーム エクスペリメントが、バートルとタッグを組むのは2019年に次ぐ2度目。こちらのモデルは“実験的空冷服”のネーミングで2019年に発売した“ファン”付きのマウンテンパーカを、更にアップデートして2020年に発売したものとなります。

ファッション性と機能性を兼ね備えたアイテムです。



【素材とデザイン】

ナイロン素材を使用しており、軽量で耐久性があります。ジッパー付きのデザインで、着脱が容易です。



【特長】

ファンが付いており、暑い季節でも快適に着用できます。カジュアルなスタイルに最適なアイテムです。



- ブランド: FRGMT

- モデル: uniform experiment BURTLE AIR

CRAFT VEST

- サイズ：3

- 素材: ナイロン

- 色: ブラック

- デザイン: ジッパー付き

- 特長: ファン付き

- スタイル: カジュアル

- 発売年: 2020年



カラー···ブラック



季節感···夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フラグメント

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ FRGMT

ユニフォームエクスぺリメント

バートル ファン付きベスト

ブラック