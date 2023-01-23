『21AW Dior × KENNY SCHARF オーバーサイズスウェット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 15時 42分に出品され03月04日 15時 42分に終了予定です。即決価格は18,447円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 363MT240930-03





商品詳細





・ブランド

【Dior Homme】

ディオールオム×ケニー・シャーフ



・ディテール

【21AW Dior × KENNY SCHARF ディオール×ケニー・シャーフ 刺繍 ワッペン オーバーサイズ ロゴ トップス コットン スウェット トレーナー 半袖 L 193J648A0687 】

大手リユースショップにて購入





・サイズ

【L】

平置き実寸:【着丈 約72㎝ 身幅 約71㎝ 裄丈 約64㎝】





・状態

【目立ったキズやよごれなし】

裾、身頃にうすよごれ

着用に差し支えのない状態です。

写真で状態をご確認くださいませ。





・色/柄

【ホワイト×ラベンダー系】





・素材

【コットン100％】







・発送



【ゆうパック60】



お支払いから24時間以内の発送を心掛けますが、仕事の都合上、土日祝と金曜、祝前日13時以降お支払い分の発送は対応できかねます。ご了承ください。

お急ぎの方はお手数ですが、必ず入札前に質問へお急ぎの旨をお伝え願います。





良品を厳選して出品しておりますが、USEDという事をご理解いただき、多少のシミやダメージ、匂い等はご了承下さい。

基本的に気になる箇所は、写真や説明文に載せてありますのでご安心下さい。

※撮影機材 iPhone7

※トルソー、シューツリー、シャツ、ネクタイ等は撮影用の為、付属いたしません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディオールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 21AW

Dior

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KENNY

SCHARF

オーバーサイズスウェット