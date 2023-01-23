『お値引き中❗️Gummy【バレリーナ(仮題)】油彩Ｆ１０号◆綺麗に描かれた絵画【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 18時 11分に出品され03月30日 18時 11分に終了予定です。即決価格は14,985円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
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|目立った傷や汚れなし
rongrian thai yeepin bangkok 宮本武典作品？
¥ 15210
土佐光孚筆 人物三幅図 絹本彩色画 初代土佐光貞の長男 画所預 従四位
¥ 40710
掛軸 45
¥ 40988
肥前有田焼 坂本龍馬 磁器陶額（立ち姿）
¥ 12480
中国古墨 観音像彫 重さ約７３７㌘
¥ 13500
写楽、歌麿二十四撰
¥ 7488
●浮世絵 源平合戦 芳畿 サイズ13/8.2 cm 1882年作②
¥ 19500
（F6号）ジミー大西「だるま」肉筆保証/表裏サイン有り/絵画/油彩
¥ 14850
「朝霧（尾瀬ヶ原）」F15 1985 油絵 油彩画 絵画 アート 風景画 尾瀬
¥ 47900
人見友紀 油彩 肉筆『マケドニアの滝』サイン 共シール F6 額無 a646
¥ 10400
「真作」作家不明 風景画 油絵 絵画 油彩画 額装 F12号
¥ 12500
【赤い舟】油彩画 井田繁作ベネチアの
¥ 25500
クロード モネ 絵画 銀色額入り アルジャントゥイユの流域 油絵風 美術 複製
¥ 10335
絵画 。壁掛け絵原画手描き【バレエ公演が終わった後の甘いデート】
¥ 7722
Kiki 作品 【聡明】
¥ 15000
【美品】 絵画 額装 美術 作者不明 油彩画 都市の風景 木製フレーム付き
¥ 8424
真作 勝呂隆光 「運河のある街」油彩画風景画 金色フレーム 送料込み 1031
¥ 17550
久野和洋「腰かける」デッサン 額装 裸婦 鉛筆画 E
¥ 10686
落札価格14985円
817 入札履歴
終了
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