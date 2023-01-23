『クラークスオリジナルズ ワラビーブーツ【27.0cm】 スエード【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 00時 34分に出品され03月26日 00時 34分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クラークスオリジナルズ ワラビーブーツ【27.0cm】 スエードになります。



状態【B】 目立った傷や汚れなし

古着になりますので使用感はありますが、まだまだ活躍出来る商品です。



サイズ 27.0センチ

ソール高さ 約3.2センチ

アウトソール

全長 28.5センチ

最大幅 約9.7センチ



箱無し



宜しくお願い致し致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: クラークスオリジナルズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ クラークスオリジナルズ ワラビーブーツ【27.0cm】 スエード