『イアクッチ ソルベット ビアッジョ M【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 21時 55分に出品され04月02日 21時 55分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきまして、ありがとうございます。



軽くて程よい大きさで使い易いイアクッチのバッグです。

今年の6月に百貨店で購入し、数回使用しました。

内側に薄い小さな汚れ（写真14）がありますが、外側は擦れなども無く使用感は少ない状態かと思います。



レザー部分の色はブラック。

上部マグネットを外した状態ですとA4ファイルが入ります。

内側のレザーストラップの留め具を付けることで、シルエットチェンジができる2WAYデザインです。

内側にはファスナーポケットとオープンポケットがあります。

サイズは写真でご確認下さい。



他にも多数出品しております。

おまとめ購入の方、リピーターの方はお値引きさせて頂きますので、よろしければご覧下さいませ。



気をつけて検品しておりますが、中古品であることをご理解の上、ご購入下さい。こちらが見落としている傷や汚れがあるかも知れません。あまり目立たないダメージを理由とした返品には応じられません。気になる点がございましたら、可能な限り写真もアップ致しますので、ご購入前にご質問下さいませ。

ご納得の上ご購入いただきたく、どうぞ宜しくお願い致します。



素材···キャンバス/コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イアクッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ イアクッチ ソルベット

ビアッジョ

M