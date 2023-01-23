『ルイ・ヴィトングラフィット アンブレールダミエグラフィット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 23時 02分に出品され04月12日 23時 02分に終了予定です。即決価格は39,000円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 7〜8年前に梅田のヒルトンプラザで購入して、ほぼ使用せず保管していました。

写真の通りすり傷ヘタレ等はありません。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ルイ・ヴィトングラフィット

アンブレールダミエグラフィット