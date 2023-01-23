『her lip to Palma mini tote bag ブラウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 55分に出品され03月30日 21時 55分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入可能◎



今年発売のものです。

公式オンラインストアで購入しました。



2回だけ使用しました。

汚れや傷などはなく美品です。



特に目立つ汚れ等はございませんが、

完璧を求められる方のご購入はご遠慮下さい。



定価￥16500



herlipto ハーリップトゥ かごバッグ カゴバッグ

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ハリプ トートバッグ ミニ ブラウン



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハーリップトゥ

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ her

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ブラウン