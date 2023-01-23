『クロムハーツ ホースシュー パーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 21時 49分に出品され04月02日 21時 49分に終了予定です。即決価格は43,248円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クロムハーツ ホースシュー マルチカラー

パーカー フーディー スウェット



クロムハーツ神戸にて購入しました。

使用感はありますがまだまだ着用していただけると思います。プリントの割れもほとんどありません

あくまで中古品ですので神経質過ぎる方はご遠慮願います



定番ではありますがあまり見かけることが少なくなってきたイメージのあるデザインです。

お探しの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。



Lサイズ

着丈72

肩幅58

身幅60 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クロムハーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ クロムハーツ ホースシュー パーカー