『日立 ドラム式洗濯乾燥機12.0kg/6.0kg BD-NX120AL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 19時 52分に出品され03月09日 19時 52分に終了予定です。即決価格は24,300円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■日立 ドラム式洗濯乾燥機12.0kg/6.0kg 温水ナイアガラ洗浄 BD-NX120AL





●直径約61cm・容積約85Lのドラム槽による洗濯容量12kgの大容量化と、奥行き62cmのスリム化を両立したドラム式洗濯乾燥機です！



●時速約300kmの高速風で乾燥する「風アイロン」に、衣類を蒸らしながら乾燥する新「湿度コントロール」を採用。乾燥の仕上がりを向上させています！



●高濃度洗剤液を温風で温めてミスト状にして吹き付ける「温水ミスト」機能により、衣類に付着した黄ばみを落とす「温水ナイアガラ洗浄」を搭載しています！



メーカー

HITACHI 日立



型番

BD-NX120AL





洗濯容量

12 kg



乾燥容量

6 kg



機能

ほぐし脱水

○



風呂水ポンプ

○



インバーター搭載

○



サイズ

幅 735

高さ1060

奥行620mn





●年式 2017年製





●付属品

給排水ホース、 輸送ボルト1本





■USEDとなりますので使用感や小傷、薄汚れ程度はありますが、目立った大きな傷やダメージは無く主観的に綺麗な状態だと思います。

動作も確認済で良好です。



出品は画像に写っているものが全てです。

中古品をご理解の上、動作不良のみ対応させて頂きます。



◆清掃、除菌済みです。



【設置場所に入らない等、お客様の過失による返品はお受けできませんので、ご了承下さい】





●送料込みですので、値引き要求はしないで下さい!!

気に入って頂きましたら即買い下さい。



宜しくお願い致します。





●たのメル便はメルカリ登録住所に配達されますので、必ず配達先をメルカリ登録住所にしておいてください。

後から変更は出来ません。



※たのメル便は発送から到着まで４、５日以上かかりますのでご了承下さい。



※普通に通れるところなら、設置場所までドライバーが運びます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒタチ