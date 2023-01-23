『MLB ワールドシリーズチャンピオン記念ピン ドジャース ピン３点【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 18時 42分に出品され04月16日 18時 42分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドジャーススタジアムで購入

ワールドシリーズチャンピオン記念ピン３点



12/4発送予定ですので、お待ちいただける方よろしくお願いします。



リーグ名/大会名···メジャーリーグ/MLB



チーム(球団)名···ロサンゼルス・ドジャース 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>記念グッズ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メジャーリーグベースボール