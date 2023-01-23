『DAIWA PIER39 TECH JUNGLE FATIGUE JACKET【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 09時 45分に出品され03月28日 09時 45分に終了予定です。即決価格は9,139円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER39 ダイワピア39

TECH JUNGLE FATIGUE JACKET



MATERIAL

表地：POLYESTER 100%



SIZE SPEC

M

肩幅：55cm 身幅：77cm 着丈：69cm 袖丈：58cm



カラー

OLIVE オリーブ



数回使用しております。

首元や袖口に使用に伴う若干の使用感と細かなスレありますが目立つものではなく、一般的な中古品程度です。

ご理解の上ご検討お願いいたします。



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バギーズショーツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DAIWA

PIER39

TECH

JUNGLE

FATIGUE

JACKET