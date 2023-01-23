『2020SS エスニック ジャカード レッドストライプ バケットハット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 13時 33分に出品され03月15日 13時 33分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 engineered garments（エンジニアードガーメンツ）

2020SS Bucket Hat - Ethnic Jacquard Red Stripe



素材：

綿100％



カラー：

マルチカラー 総柄



サイズ：L

内周：60

ツバ：6

高さ：10



◆素人の採寸および検品ですので、誤差や見落としがありえます

◆着画は掲載できませんのでご了承ください

◆専用や取り置き等の独自ルールには対応しておりません

◆価格交渉を希望する方は、金額を必ずお知らせください



#エンジニアードガーメンツ

#engineeredgarments 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 2020SS

エスニック

ジャカード

レッドストライプ

バケットハット