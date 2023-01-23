『Shokz OpenSwim Pro骨伝導水泳用ワイヤレスヘッドホン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 20時 54分に出品され04月26日 20時 54分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品、未開封の商品です。

非常に綺麗な保管状態です。



Shokz (ショックス) OpenSwim Pro骨伝導イヤホン 水泳用ワイヤレスヘッドホン bluetooth5.4 水中MP3 耳を塞がないヘッドホン 自動ペアリングヘッドフォン 技適認証済み マイク付きランニング・スポーツイヤフォン IP68防水規格 急速充電 9時間再生 32GB iPhone/Android 適用 グレイ





商品モデル番号: SHOKZ S710



製品サイズ‎12.4 x 10 x 4.52 cm; 390 g



色‎ブラック



対応機種‎すべてのBluetooth対応デバイスに接続できます。Windows PC/Macbook/iPad/Chromebook/iPhone/Android phones 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ショックス