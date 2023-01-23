『超美品 ルイヴィトン エクリプス アポロ バックパック リュックサック メンズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 21時 25分に出品され04月06日 21時 25分に終了予定です。即決価格は182,520円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ルイヴィトン
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落札価格182520円
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