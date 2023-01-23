『超美品 ルイヴィトン エクリプス アポロ バックパック リュックサック メンズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 21時 25分に出品され04月06日 21時 25分に終了予定です。即決価格は182,520円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【メーカー】

ルイヴィトン／LOUIS VUITTON



【ライン】

モノグラムエクリプス



【モデル】

アポロ バックパック

（リュックサック）



【素材】

エクリプスキャンバス



【カラー】

エクリプス／ルテニウム金具



【サイズ】

横約30cm×縦約40cm×マチ約19cm



【仕様】

ダブルファスナー開閉式

内側：オープンポケット×3

外側：ファスナーポケット×1／マグネットポケット×1



【型番】

M43186



【シリアル】

アプリにてRFIDタグ内蔵確認済み



【付属品】

なし



【購入元】

古物業者競市



【ランク／状態】

SAランク。正面ポケットの隅にわずかな角スレが見られる以外は、大きなキズ・目立った汚れ・型崩れなどのない非常に良好なコンディションとなっております。ショルダーの調整金具には保護フィルムが貼られたままの状態です。









●注意事項●

出品物は全て百貨店・正規店・ブランドショップ・質屋・古物業者競市などで購入したものとなり、出品物の全てにおいて古物営業許可を取得した鑑定士により入念な真贋鑑定をいたしておりますので御安心下さい。状態に関しましては正確に記載するよう心掛けておりますが、中古品としての御理解を頂くと同時に、無用なトラブルを避けるため神経質な方の御購入は御遠慮下さいますようお願いいたします。



●ランク参考●

［新品・未使用］一度も使用されていない品

［新品同様］数回程度の使用で新品に近い品

［SA］使用感が少ない非常に程度の良い品

［A］使用感が目立たない程度の良い品

［AB］使用感はあるが比較的程度の良い品

［B］使用感および中古感のある品

［BC］使用感が目立つ中古感の強い品

［C］使用感が非常に強く中古感の激しい品









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#Coeuricheのリュックサック／バックパック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

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