『【未使用品】An another angelus ブローチ付きペタルカラーコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 07時 33分に出品され03月15日 07時 33分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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An another angelus

ブローチ付きペタルカラーコート

フリーサイズ（サイズは画像18をご参照ください）

定価¥28600



昨シーズンのコートになります。

試着はしましたが、着用の機会がなさそうなので、

出品しました。



実物の色味を写真で写すのが難しいのですが、

サイトの画像より、

出品者が撮影した画像の方が実物の色に近いかと思います。



未使用品ですが、初期不良があるかもしれません。

生地の特性上、ひっかけたような部分（画像19）

もあるように見えますので、

細部まで気になる方は、ご購入をご遠慮ください。



ご質問がありましたら、お気軽にお声掛けください。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アンアナザーアンジェラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【未使用品】An

another

angelus ブローチ付きペタルカラーコート