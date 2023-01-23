『 新品未使用 TOCCA 刺繍 花柄ワンピース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 22時 30分に出品され03月20日 22時 30分に終了予定です。即決価格は14,300円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪コメントなし、即購入大歓迎です。

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▪️オンワードクローゼットより



2016 HOLIDAY COLLECTION

ふんわりとしたシルエットが可愛らしいお花の刺繍のドレスです。裾を2か所で切り替えており、たっぷりとしたフレアーがレディな1枚です。5枚の花びらのお花のモチーフが連なり敷詰まった多色刺繍のドレスは、今年の秋冬では初のデザインです。葉っぱのモチーフがない分、可憐な印象に仕上がっております。単純な柄だけに刺繍のカラーや配色にこだわっております。



裾が贅沢に広がる分、ウエスト部分は2本の締め色できゅっと見えるようにしております。



▪️定価 56,000➕税



▪サイズ：タグ表記 2サイズ

平置きサイズ



肩幅 43cm

身幅 43cm

ウエスト 35cm

総丈 90cm



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



▪状態：

新品未使用です。



中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



▪見落とすほどの目立たない穴、ホツレ破れ汚れ等のダメージ品が混入している場合もございます事をご理解お願い致します。

中古品という事をご理解いただいた上でご購入をお願い致します。



▪古着にご理解の無い方、状態に敏感な方のご購入はご遠慮下さい。



▪写真の色彩に関しましては、撮影の環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合が御座いますので、ご了承下さい。



▪コメントの返信は仕事の都合で遅くなることがあります。

宜しくお願い致します。





季節···秋冬



シルエット···プリーツ



柄···花柄



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: トッカ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 完売品 新品未使用 TOCCA

刺繍 花柄ワンピース