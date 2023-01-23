『Dr.Martens 15インチ サッチェルバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 08時 34分に出品され03月08日 08時 34分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆ 希少 廃盤商品 ☆ 早い者勝ち！



◇ドクターマーチンの15インチのサッチェルバッグです。色はブラックです。定価40,000円以上だったと思います。

15インチは今は販売されておらず、手に入らない激レアアイテムです！コレクションにもオススメ！

A4サイズがすっぽりと入り、マチも10cmと広いので大容量で、通勤・通学にもピッタリです^^男女問わずお使いいただけるオシャレなデザインです。



◇サイズ：15インチ

縦→ 30cm

横→ 37.5cm

マチ→ 10cm



◇2017年頃公式ストアにて購入。暗所にて保管しておりました。目立つ部分にダメージは無く、使用回数少ないため全体的には美品ですが、年数が経っているためベルト部分にポロポロと劣化が見られます。画像をご参照ください。

まだまだ永くお使いいただけますが、多少ダメージがあることをご理解いただけない方、神経質な方はご購入をお控えください。



#DrMartens #ドクターマーチン

#サッチェルバッグ #古着 #ストリート



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ドクターマーチン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Dr.Martens

15インチ

サッチェルバッグ