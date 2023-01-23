『【新品未使用】 U990TB6 26.5cm New Balance【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 22分に出品され03月30日 00時 22分に終了予定です。即決価格は14,155円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|ニューバランス
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落札価格14155円
850 入札履歴
終了
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