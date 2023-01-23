『【新品未使用】 U990TB6 26.5cm New Balance【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 22分に出品され03月30日 00時 22分に終了予定です。即決価格は14,155円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】 U990TB6 26.5cm New Balance



国内では2024年5月2日に発売されたNew Balance Made in USA 『990v6 True Camo』となります。［U990TB6］



写真4枚目〜5枚が出品物、1枚目〜3枚目はサンプル写真となります。



ミリタリースタイルが魅力の一足で、メッシュやスウェードなど異なる素材を採用したアッパーに、濃淡の異なるグリーンでカラーリングしており、ミリタリーな雰囲気を演出したデザインに仕上がっています。



国内定価：¥38,500(税込)

国内公式ストア：販売終了



出品物は、国内公式ストアで購入した品物となります。

公式ストアで購入する際、ギフトラッピング資材をいただきましたので、それを同梱します。



出品するために開梱しましたが、スニーカーは箱からも出しておらず、もちろん試着もしていません。

しかしながら、製造工程による多少のスレ傷や色ムラ、接着剤のはみ出し、配送時の箱の潰れなどがある場合がございます。

この様な点にご理解のない方、完璧な品を求める方はご遠慮ください。

また、すり替え防止のため返品対応いたしません。



【ご注意】人気があるNew Balanceのスニーカーは偽物が非常に多く、特にメルカリShopsからの出品が目立ちます。

出品の写真だけは本物で、実際に届く品物は偽物というケースがあるようなので、高価なスニーカーをご購入する場合、『安心鑑定』に対応している商品をお薦めします。

また、不安な場合は、『安心鑑定』をご利用ください。







ブランド: ニューバランス

モデル_商品名: 990V6

モデル名: 900番台

生産国: made in U.S.A



#NewBalance

#newbalance





素材···スウェード×メッシュ



メインカラー···グリーン



990v1 990v2 990v3 990v4 990v5 990v6 990 991 991v2 992 993

1906r 2002r 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【新品未使用】

U990TB6

26.5cm

New

Balance