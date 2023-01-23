『WOOL DOBBY PUFFER【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 01時 51分に出品され04月27日 01時 51分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年購入したリドムのダウンです。

着る機会がほとんどなかったため、出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WOOL

DOBBY

PUFFER