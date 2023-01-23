『Bang & Olufsen Beoplay H95 ワイヤレスヘッドホン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 17時 27分に出品され03月19日 17時 27分に終了予定です。即決価格は41,400円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

このヘッドフォンは、著名なオーディオブランドBang & OlufsenのBeoplay H95です。高品質な音響体験を提供するために設計されています。



【デザインと素材】

ブラックのアルミニウムとレザーを使用したエレガントなデザイン。耐久性があり、長時間の使用でも快適です。



【機能性】

ノイズキャンセリング機能を搭載しており、外部の音を遮断し、音楽やポッドキャストに集中できます。専用ケースも付属し、持ち運びも便利です。



- ブランド: Bang & Olufsen

- モデル名: Beoplay H95

- 色: ブラック

- 素材: アルミニウムとレザー

- 特長: ノイズキャンセリング機能

- 付属品: 専用ケース



取扱説明書

充電ケーブル

クリーナー 付属しております。



状態はお写真にてご確認ください。



コンディションは主観になります。

気になる点等は必ずご購入前にコメントにてお気軽にお問い合わせください。

撮影時の照明やお使いの機器によって色味が実物と若干異なる場合がございます。



中古品にご理解のない方、神経質な方のご購入はお控えください。



上記にご理解頂いた上でのご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バングアンドオルフセン