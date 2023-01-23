『【新品未使用】 Nike ラグビー南アフリカ代表 RWC2023限定ジャージ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 11時 07分に出品され04月18日 11時 07分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ海外サイズM→日本サイズL



【大会限定デザイン】

2023年フランスラグビーワールドカップの公式ウェアで、特別な大会限定デザインが施されています。



【高品質素材】

ポリエステル素材を使用しており、通気性が良く、快適な着心地を提供します。



【ブランドの信頼性】

Nikeのブランドが保証する高い品質と耐久性。ラグビーファン必見のアイテムです。



- ブランド: Nike

- 大会名: RUGBY WORLD CUP FRANCE 2023

- 国名: South Africa

- 色: 緑

- 素材: ポリエステル



ご覧いただきありがとうございます。



種類···ジャージ/トラックジャケット



袖···半袖



性別···メンズ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ラグビー>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ