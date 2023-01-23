『サイバーナビ カロッツェリア AVIC-ZH09【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 21時 35分に出品され03月06日 21時 35分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 carrozzeria サイバーナビ AVIC-ZH09



ナビデータは2011年です。



フルセグTVチューナー内蔵でHDDナビなので音楽も録音出来ます

メディアはCD、DVD、AM・FM、MSV、Bluetooth、USB、SD、iPod、AUXとなっております。



付属品は画像でご確認下さい。

画像12枚目マイクの台座がありません

当方はメーターの所に置いて使用してましたが特に問題なく電話で会話も出来ていました



現行のサイバーナビはコストダウンで色々な機能が省かれてますがこの年代は色々な機能が付いてるので1番使いやすいナビだと思います



こちらのナビはとにかく音が良く、楽ナビや他社のナビの比ではありません



DSPやEQ機能も搭載し良音質で音楽を聴けてDVD再生も可能なモデルです。



テレビやDVD再生時に凄く画像が綺麗です。

地デジフルセグチューナー内蔵モデルです。



一通りは作動確認しました

特に問題はありませんでした



ですが中古&年式が年式ですのでご理解頂ける方のみでお願いします



お値下げもしますのでコメントお願いします





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#GORILLA 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>カーナビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カロッツェリア

カテゴリ 車・バイク・自転車

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カロッツェリア

AVIC-ZH09