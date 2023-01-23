『【人気デザイン】ステューシー スウェット 白 黒 センターロゴ 大きめサイズXL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 09分に出品され03月24日 22時 09分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✩挨拶✩

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✩ブランド✩

STUSSY



✩寸法・サイズ✩



肩幅：50

身幅：62

着丈：70

袖丈：72



サイズ：XL



✩状態・見た目✩

目立つ傷汚れ等はありません。

古着という事をご理解頂いた上でご検討よろしくお願いします。



✩その他✩



上記以外で、もしご質問などあれば

遠慮なくお申し付け下さい！！



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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【人気デザイン】ステューシー

スウェット

白

黒

センターロゴ

大きめサイズXL