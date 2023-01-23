『mezopiano メゾピアノ ベルベット ドレス ワンピース 花 刺繍 レース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 13時 27分に出品され03月12日 13時 27分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規品ですのでご安心下さい♪



⭐ブランド⭐ メゾピアノ



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#まるちゃんのレディースアパレル

#まるちゃんのキッズ





⭐アイテム⭐

mezzo piano メゾピアノ 花柄 レース ロゴ刺繍 フリル フレア ベルベット ベロア生地 ドレスワンピース 披露宴 発表会 シルク100% 腰紐 裏地付き ポケット付き 希少デザイン





⭐商品について⭐

ベルベット生地にロゴ刺繍や花ワッペンやレースが映える可愛いドレスワンピースです♪





⭐状態⭐

目立った傷汚れなく状態は良いかと思います♪

※状態については、個人差がありますので、写真をご確認ください。

USED品のため多少の汚れやダメージ等はご了承下さい。





⭐素材(%)⭐

絹100





⭐カラー⭐

黒 ブラック

白 ホワイト





⭐実寸サイズ（cm）⭐️

サイズ130

身幅:37

ウエスト:34

裾幅:88

着丈:67

肩幅:32

袖丈:37

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。





⭐真贋について⭐

私的に利用していたものや、中古ブランド買取店から譲り受けた、鑑定士による真贋検査済のお品物です。基本的に返品返金対応はしておりません。中古品であることご理解頂きご購入お願い致します。万が一正規店で正規サービスを断られた場合は誠意を持って全額返金返品対応させて頂きます。また、発送の際には緩衝材や防水袋等にて梱包させて頂きます。梱包に伴う折りジワ等はご了承ください。





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古物商静岡公安委員会許可 第49118A000151号 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 130cm ブランド: メゾピアノ