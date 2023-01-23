『NEEDLES(ニードルズ)NARROW TRACK PANT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 04時 13分に出品され03月30日 04時 13分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の冬に購入しましたが、着る機会が少なかった為出品しました。生地はベロアです。

2、3回しか使用してません。

ご購入前に一言コメントお願いします。

よろしくお願いします。

※値段交渉しますので、コメントよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ニードルス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ NEEDLES(ニードルズ)NARROW

TRACK

PANT