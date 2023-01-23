『PORTER TANKER DUFFLE タンカーボストン グリーン 未使用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 10時 39分に出品され03月26日 10時 39分に終了予定です。即決価格は16,468円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少カラー

未使用品



TANKERシリーズの男女兼用デザイン



PORTER TANKER DUFFLE BAG





セージグリーン Sage Green



素材

表：ナイロンツイル（ポリエステル綿ボンディング加工）

裏：ナイロンタフタ



サイズ

W360 H260 D150



※9枚目写真保存袋付き



※気になる箇所はお気軽に質問ください採寸・写真追加致します。



※匿名 メルカリ便にて発送致します。



2A 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

TANKER

DUFFLE

タンカーボストン

グリーン

未使用