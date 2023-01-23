『テンマクデザイン パンダTC (PANDA TC)、スタンダードインナー セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 03時 01分に出品され03月13日 03時 01分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テンマクデザインのパンダTCと、スタンダードインナーのセットを出品します。

元箱はありません。



標準のメッシュインナーに加え、オプションのスタンダードインナーもありますので、フルシーズン使用できます。



仕様等の詳細は、メーカーHPでご確認下さい。



商品頻度は5、6泊ぐらいで、目立った汚れは確認できませんでした。

使用者は喫煙なしの女性です。



形状···ワンポールテント 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テント・タープ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: テンマクデザイン

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

テント・タープ タグ テンマクデザイン パンダTC

(PANDA

TC)、スタンダードインナー セット