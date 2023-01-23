『トッカ★【WEB・表参道店限定】OCTUPLE RIBBON LOGOTOTE【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 18時 29分に出品され03月10日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,605円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 TOCCA トッカ



【WEB・表参道店限定】OCTUPLE RIBBON LOGOTOTE トートバッグ



タグは外してしまいましたが、新品未使用のお品です。



限定品で、オンラインでは完売しているようですので、お探しの方にぜひ。



TOCCAの保管袋に入れ、ご送付いたします。



リボンも派手過ぎず、落ち着いたお色なので、気軽にお使いいただけると思います。





2022 AUTUMN WINTER COLLECTION



かつて人気を誇ったTOCCAのアーカイブバッグ「OCTUPLE RIBBON」のコレクションをバージョンアップ。口元のリズミカルなリボンディテールはそのままに、キャンバス地のボディー裏側にはPVC加工を施して、大人っぽくリュクスなアイテムに仕上げました。一枚仕立てなのでとっても軽く、長財布やペットボトルが入る程よいサイズで、デイリーやワンマイルのお出かけにもぴったり。トレンドの甘さも、抜け感もまとえるデザインです。



※こちらの商品は、WEB・表参道店限定となります。



【対応しているもの】



・A4サイズ（21×31ｃｍ）



・長財布（約10×20cm)



・ペットボトル縦・横向き（500ml）



【仕様】



・内ポケット：1



カラー···ベージュ



カラー···ベージュ,ブラック



#ハンドバッグ #セカンドバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トッカ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ トッカ★【WEB・表参道店限定】OCTUPLE

RIBBON

LOGOTOTE