『美品☆トリーバーチ サッチェルバッグ カーキ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 17時 36分に出品され05月03日 17時 36分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トリーバーチ Tory Burchのスモールサッチェルバッグ Thea Web Small Satchell、お色はカーキです。

ペットボトル等も入る普段使いに便利な容量で、チャックで閉まるところも使いやすいです。

2パターンの肩ストラップ付きで肩掛けもできます。(写真7枚目)

写真8枚目はご参考まで、お色違いの販売状況です。



1年程前にBUYMAで5万円程で購入しました。並行輸入品です、保証書等はつきません。

目立った傷・汚れや型崩れなどなく美品だと思います。

日常のお出かけに複数回使用はしておりますので、細かい汚れ等はあるかと思いますので、中古品にご理解いただける方に、よろしくお願いいたします。



サイズ：24 x 18 x 10 cm



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品☆トリーバーチ サッチェルバッグ カーキ