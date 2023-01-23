『シルクシャツ marimekko マリメッコ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 14時 09分に出品され03月18日 14時 09分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プロフィールをご覧下さいませ。



marimekko サイズ36 Mサイズくらいです。

画像を参考にして下さい。



お色が素敵なシルクシャツです。



これからの季節に大活躍



クリーニング済みです。



コンパクトに畳んでの発送になります。

畳みジワはご了承下さい。



中古になりますので

細かい事が気になる方

神経質な方はご遠慮下さい



中古にご理解のある方のご購入でお願い致します



kioski

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素材···シルク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マリメッコ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ シルクシャツ marimekko

マリメッコ