『made in USA コーン・ミルズ社製リーバイス ヴィンテージ 1st【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 10時 39分に出品され03月03日 10時 39分に終了予定です。即決価格は59,400円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LEVIS VINTAGE CLOTHING(リーバイスビンテージクロージング)

LEVIS 506XX 1st



メイン素材: 綿

素材構成: 100% 綿 ワンウォッシュ

PRODUCT CODE:LEVIS-70501

バレンシア工場縫製 / コーンミルズ社製オリジナルXXデニム使用

ファーストモデル / フラップ付き片側胸ポケット / 片側BIG"E"レッドタブ / バックストラップ

非常に状態の良いストック分ですが、現在は生産されていない商品となります。



【ブランド説明】

LEVIS VINTAGE CLOTHING(リーバイスビンテージクロージング)とは過去の貴重なロットナンバーを忠実に再現して作られた復刻コレクション。代表的な501シリーズや、made in the USAシリーズなど、時代を超えてタイムレスに使えるアイテムに仕上げられている。

【506XX 1936年モデル】

デニムジャケットの中でも最も初期のタイプが1stモデルと呼ばれるもの。片側だけの胸ポケットは1stモデルすべてに共通する大きな特徴であり、開発された時期によって違いがあるが、1936年型を再現したこのモデルにはフラップが付けられている。またポケットのリベット補強やバックストラップなど、独特のディティールも1stモデルならではの仕様だ。またこの時代はビッグEのレッドタブは片面にしか文字が織られていなかった。







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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ made

in

USA

コーン・ミルズ社製リーバイス

ヴィンテージ

1st