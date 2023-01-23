『SOEJU 厚地スタンドカラータックブラウス 青 ¥16,500（税込）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 01時 59分に出品され03月05日 01時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタンドカラーのデザイン】

このブラウスはスタンドカラーのデザインが特徴で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。

購入してはみましたが、一度も着ることがなくしまっていました。とても好きな商品なのですが、活用して下さるたにとおもいます。

お値下げご容赦ねがいます。



【高品質な素材】

ダブルクロス素材を使用しており、肌触りが良く、着心地も抜群です。耐久性があり、長くご愛用いただけます。



【多様なコーディネート】

青色のブラウスは、様々なボトムスと合わせやすく、スタイリングの幅が広がります。デイリーから特別な日まで、様々なシーンでお使いいただけます。



- ブランド: SOEJU

- 色: 青

- 素材: ダブルクロス

- スタイル: スタンドカラー

- 価格: ¥16,500（税込）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ SOEJU

厚地スタンドカラータックブラウス

青

¥16,500（税込）