『ほぼ未使用 chiiiibag Leather Heart Shoulder【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 15時 42分に出品され03月04日 15時 42分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 持ってるだけで可愛いハートのバッグ♡

自分の生活スタイルにはなかなか出番が来ず…

未使用新品のうちに出品させていただきます。



※素人保管のため、神経質な方は購入をお控えください。

※まだ若干の迷いがありますので出品を中止する場合がございます。ご了承くださいませ。

※発送は平日のみ対応しております。ご了承くださいませ。



【Leather Heart Shoulder】

taupe



┈┈┈┈サイト引用┈┈┈┈┈



本体 : 国産本革シュリンク(牛革)

size : H16×W21×D5.3

※ハート型の中心あたりで計測しています

ショルダー : 66〜114cm

内ポケット : zip 1

金具 : gold

裏地 : 人工スエード

made in japan 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: チーバック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ほぼ未使用 chiiiibag

Leather

Heart

Shoulder