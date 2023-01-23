『ゼンハイザー ワイヤレスイヤホン SPORT True Wireless【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 13時 22分に出品され04月14日 13時 22分に終了予定です。即決価格は7,409円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品詳細】

- 機種：ゼンハイザー（Sennheiser） SPORT True Wireless

- 本体色：ブラック

- 購入時期：2022年

- 使用期間：約2年



【状態】

- 全体的な状態：良好、外観微細な傷あり



【付属品】

- 本体、充電ケース、箱が付属します。

購入時に付属の各サイズイヤーピースも付いています



【特徴】

- フォーカスモードとアウェアモード、それぞれのモードに合わせたイヤーピースを付け替えることで外音取り込み具合を選択できます

- ノイズキャンセリングはありませんが、ゼンハイザーの優れた音質を愉しめます



写真で状態をご確認の上、ご検討ください。



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#SPORT True Wireless 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ゼンハイザー