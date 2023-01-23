『Chloe クロエ ストラップ スカーフ ボルドー バーガンディ 赤系【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 01時 52分に出品され03月20日 01時 52分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|クロエ
COACH バッグ
¥ 7800
ladyDior ホワイト ハンドバッグ
¥ 91800
FENDI ベージュ スマホショルダー ピカーフォン
¥ 22080
新品 COACH ソフト タビー ショルダーバッグ ホワイト
¥ 10725
Darich《ダーリッチ》シルバーパーツ キルティングスクエアミニバッグ PNK
¥ 9203
ai様 アンテプリマ スタンダード ラウンド シルバー 2way チェーン付き
¥ 10452
マリメッコ×ブルーボトルコーヒートートバッグ ピッコロ
¥ 7410
ANTEPRIMA アンテプリマ ピンク ビーズ ショルダーバッグ トートバッグ
¥ 10296
ルイヴィトン バック
¥ 16380
未使用新品MCMエムシーエムリュックパウダーピンクスタッズ 保証書等付属品付き
¥ 20280
新品/ANTEPRIMAフェイラー コラボバッグ ラージ ネイビーシルバー
¥ 69950
バレンシアガ スマホショルダー
¥ 10920
GIVENCHY ジバンシー ハンドバッグ ショルダーバッグ GVボローディア
¥ 13000
CHANEL シャネル カメラバッグ マトラッセ ラムスキン バニティ ブラック
¥ 295680
【美品】COACHトートバッグ ブルー A4サイズ可
¥ 10950
AMERI 2WAY VARIOUS BOA BAG
¥ 12349
GUCCIバンブーバッグ 美品訳あり
¥ 11500
【鑑定済】ルイヴィトン エピ サックプラ トートバッグ スクエア 黒 ブラック
¥ 22080
落札価格16500円
758 入札履歴
終了
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