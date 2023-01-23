『Chloe クロエ ストラップ スカーフ ボルドー バーガンディ 赤系【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 01時 52分に出品され03月20日 01時 52分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◾️ブランド名: Chloe クロエ ストラップ スカーフ ボルドー バーガンディ 赤系 アイボリー



◾️シリアル等: 04 18 75 65



◾️商品状態:

中古品となりますが目立つダメージもなく比較的綺麗な状態でございますので、まだまだご使用いただけます！



◾️付属品:保存袋



◾️サイズ

ショルダーストラップ(金具含む)約100cm

幅3.8cm

手作業で計測してる為若干の誤差があります。



⚠️出品して間もないお品物に関してのお値引きは基本お断りさせていただいております

⭕️追加のお写真のご相談

⭕️即購入可



-専用でない限り商談中の場合でも購入者様を優先致します。

-基本的にしっかりと検品し、ダメージはお写真に載せていますが、沢山の商品を取り扱っていますので、小ダメージ等見落とす場合がございます。中古品の特性上、スレやシワ、汚れなどのダメージが必ずあるものとなります。完璧をお求めの方はご注意下さい！



◾️管理番号#RB1704 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クロエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Chloe

クロエ

ストラップ

スカーフ

ボルドー

バーガンディ

赤系