『rick owens kissブーツ40【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 17時 09分に出品され03月12日 17時 09分に終了予定です。即決価格は68,200円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年程前にseasons公式サイトで28万程で購入したrickowens kissブーツです。サイズはゴールデンサイズの40です。全体的に使用感がありますが大切に履いていたため状態は良いです。この値段で売れなければ自分で履こうと思っています。付属品は箱のみとなっております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: リックオウエンス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ rick

owens

kissブーツ40