『ladyDior ホワイト ハンドバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 19時 56分に出品され03月19日 19時 56分に終了予定です。即決価格は91,800円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

Diorのハンドバッグは、エレガンスと高級感を兼ね備えています。特にこのホワイトのキルティングデザインは、どんなスタイルにも合わせやすく、特別な場面でも活躍します。



【素材とデザイン】

高品質なレザーを使用しており、耐久性がありながらも柔らかい手触りが特徴です。キルティングのパターンが施されており、視覚的にも魅力的です。



【付属品と購入証明】

スカーフが付属しており、バッグのスタイルをさらに引き立てます。また、購入証明書もあり、信頼性が高い商品です。



- ブランド: Dior

- 色: ホワイト

- 素材: レザー

- デザイン: キルティング

- 購入証明書: あり

- 購入価格: 605,000円

- 型番: N/A







他のバッグを購入したため、こちらは出品いたします。

大事に箱で保管していたので傷等見当たりません。

長く大事に使っていただける方にお譲りしたいです。

※ミッツァは付きません。希望の方はプラス2万でお付けいたします。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ladyDior

ホワイト

ハンドバッグ