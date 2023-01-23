『CITIZEN シチズン プロマスター ヨッティング JR4046-03E【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 50分に出品され03月26日 08時 50分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シチズンの最新鋭テクノロジーが凝縮された、プロマスター。こちらの「プロマスター エコドライブ ヨッティング ワールドタイム」はヨットレース向けのヨットタイマー、ワールドタイマー、カウントダウンタイマー、アラームなど、シチズンの最先端技術を凝縮した多機能モデルです。

定価は￥138,600です。



コンディション（目視レベルで）

細かい傷はありますが、それ以外は目立つ傷や汚れは無く全体的には美品です。

中古品となりますので、ご理解いただける方ご購入お待ちしています。



●メーカー シチズン

●製品名 Promaster EcoDrive Yachting World Time

●駆動方式 ソーラー

●キャリバー cal.C660

●モデルNo. JR4046-03E

●防水性能：200m防水.

●文字盤色 ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シチズン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ CITIZEN

シチズン

プロマスター

ヨッティング

JR4046-03E