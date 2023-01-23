『【旧ロゴ】Bacchus universe series ASH レリック加工【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 11時 02分に出品され04月28日 11時 02分に終了予定です。即決価格は20,944円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2ヶ月ほど練習とライブで使用していました。



弾く機会がなくなったため出品いたします。





バッカスのユニバースシリーズのためエントリーモデルとして初心者でも扱いやすいジャズベースタイプになっています！



旧ロゴのBaccuhsなので今では販売していないものになります！



アッシュボディのため重さは感じられるものの、木目が綺麗に出ています！





型番はおそらくWJB-400R ASH SHG-SMだと思われます。





出音確認済✅



【改造点】

・レリック加工

木材を削り、エイジド加工を施しヴィンテージの風合いを出してます。

・ピックガードなし

・ポジションマークに蓄光シールが貼られていて暗い場所でも光ります。(剥がせます)







おまけでストラップ付けます！





純正ケースは付属いたしませんが、+2000円でギグバックお付けすることも可能です！



※商品の状態欄はレリック加工のため、「傷や汚れあり」にしています。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: バッカス