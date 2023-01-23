『【旧ロゴ】Bacchus universe series ASH レリック加工【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 11時 02分に出品され04月28日 11時 02分に終了予定です。即決価格は20,944円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|ブランド:
|バッカス
Ampeg SVT-450 ベース用アンプ ジャンク
¥ 15810
ほういち様専用 Epiphone エピフォン VIOLA BASS ビオラベース
¥ 18400
Zoom B2 four
¥ 11500
Yamaha BBシリーズ エレキベース サンバーストBB734A
¥ 35445
ゆっきー様専用 Musicman Stingray USA
¥ 99000
バッカス ベース WL-003 付属品あり
¥ 18330
NUX Melvin Lee Davis BASS Preamp + DI
¥ 9360
Fender Japan Jazz Bass レッド
¥ 18338
Ampeg SVT-2 PRO ベースアンプ
¥ 44804
soundblox BASS ENVELOPE FILTER
¥ 9360
G&L Premium L-2000 natural made in japan
¥ 35100
Origin Effects BASSRIG 64 BLACK PANEL
¥ 26400
Black Smoker BETA-J5 BLK-SPL【5弦ベース】【特注品】
¥ 146696
メンテ済美品 BACCHUS UNIVERSE SIRIES BJB-1 ジャズ
¥ 10745
Fernandes アクティブベース 軽い！小さい！
¥ 8580
g7Special g7-JB Type1 Black
¥ 78000
SX STANDARD SERIES CUSTOM HANDMADE ベース
¥ 10530
ORANGE CRUSH BASS 25BX ベースアンプ オレンジ
¥ 9750
落札価格20944円
411 入札履歴
終了
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