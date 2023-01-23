『YAMAHA バイオリンケース 4/4 ハードケース バイオリン用ケース【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 10分に出品され03月20日 01時 10分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

YAMAHA バイオリン ケース （ハードケース）4/4

鍵付き ショルダーベルト付き



【状態】

全体的に綺麗でほとんど使用していません。

中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。



ヴァイオリンケース

ハードケース

YAMAHA

ヤマハ

SUZUKI 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>弦楽器 商品の状態: 新品、未使用