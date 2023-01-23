『日立 日本製 ドラム式洗濯機 12Kg 21年式 2410031834【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 07時 03分に出品され04月14日 07時 03分に終了予定です。即決価格は49,530円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日立 HITACHI 日本製 ドラム式洗濯機 12Kg 21年式 BD-NBK120FL地域限定送料・設置無料2410031834



【商品説明】

◇メーカー：日立

◇型番：BD-NBK120FL

◇年式：2021年

◇容量：12Kg

◇サイズ：幅735mm×奥行620mm×高さ1070mm

◇カラー：ホワイト

◇特長：洗濯12kg/乾燥7kg、スマホで洗濯をサポート「洗濯コンシェルジュ」、「液体洗剤・柔軟剤自動投入」「AIお洗濯」「風アイロン」 「洗濯コンシェルジュ」

◇ランク品級：A



★動作保証：30日



★目立った傷や汚れなく全体的にきれいな状態



★中古品のため、使用年数に応じた汚れ・スレ傷などがあります。説明しきれない傷や汚れ、また、目立った傷やへこみに関しましては写真をご参考にしていただければと思います。中古品の性質上取りきれない汚れもございますので予めご了承ください。

#日立





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・支払い方法が銀行振込など前払いのみ、振込先口座の名義が個人名義

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